براتب أسبوعي خرافي.. جادون سانشو يقترب من مان يونايتد

يقترب مانشستر يونايتد من ضم الإنجليزي جادون سانشو من دورتموند، في صفقة تصل قيمتها إلى 144 مليون دولار.

وحقق المانيو -حسب صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية- اختراقا في المفاوضات مع الفريق الألماني، وأجبر الأخير على قبول 92 مليون دولار لأنه لا يريد دفع مبلغ 114 مليون دولار الذي كان قد طلبها دورتموند مقابل لاعب شاب يبلغ من العمر 20 عاما.

ولكن مانشستر يريد أن يصل مجموع الصفقة إلى 144 مليون دولار، وليس ما يدفعه لدورتموند مقابل ضم لاعب اشتراه في أغسطس/آب العام الماضي من مانشستر سيتي مقابل 13 مليون دولار.

وأبرز الإضافات التي وضعت في العقد تكمن في فوز "الشياطين الحمر" بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ومن المفترض أن يوقع سانشو عقدا يمتد 4 سنوات مقابل 288 ألف دولار أسبوعيا مع خيار تمديد العقد عاما إضافيا.

وسيرتدي الجناح الدولي الإنجليزي -الذي يعود لمدينة مانشستر بعد 3 سنوات من مغادرته ملعب الاتحاد- الرقم الأيقوني "7"، الذي لا يزال بحوزة التشيلي ألكسيس سانشيز، الذي يقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان مقابل 13 مليون دولار.