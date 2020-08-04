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العودة للبريميرليغ منجم ذهب.. عشرات ملايين الدولارات من مباراة واحدة

برنتفورد سيجني نحو 160 مليون جنيه إسترليني في حال فوزه على فولهام في نهائي ملحق الصعود للبريميرليغ (غيتي)
برنتفورد سيجني نحو 160 مليون جنيه إسترليني في حال فوزه على فولهام في نهائي ملحق الصعود للبريميرليغ (غيتي)
4/8/2020

قالت بيانات شركة ديلويت اليوم الثلاثاء إن فريق برنتفورد الإنجليزي سيجني نحو 160 مليون جنيه إسترليني (209.28 ملايين دولار) من الإيرادات الإضافية على مدار 3 أعوام في حال فوزه على فولهام في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت ديلويت أن ما يقدر بنحو 85 مليون جنيه إسترليني من هذا المبلغ سيأتي من نصيب النادي من حقوق البث التلفزيوني المركزية، و75 مليونا أخرى ستأتي من مدفوعات أخرى يتم توزيعها على كافة الأندية على مدار موسمي 2021-2022 و2022-2023 في حال هبوط برنتفورد بعد موسم واحد.

وإذا تجنب الفريق الهبوط في الموسم نفسه فقد ترتفع أرباحه الإضافية إلى 265 مليون إسترليني (347 مليون دولار) على مدى 5 سنوات.

وقد يجني فولهام 135 مليون إسترليني (177 مليون دولار) على مدار 3 سنوات في حال عودته للدوري الممتاز، وينخفض هذا المبلغ لأن النادي لا يزال يتلقى أموالا بعد هبوطه للدرجة الثانية في 2019.

وقال تيم بريدج، مدير مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت "بالنظر إلى التأثير الأخير لجائحة كورونا، فمن المحتمل أن يكون التأثير المالي للصعود للدوري الممتاز أفضل من أي وقت مضى.

"زيادة إيرادات الأندية يمكن من خلالها التطوير داخل وخارج الملعب. الصعود للدوري الممتاز يمد الأندية بمصادر مالية للقيام باستثمارات إستراتيجية".

المصدر : وكالات

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