مكافأة وراتب سنوي وقائمة ممنوعات.. تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع ريال مدريد

ارتبط المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى ريال مدريد في العديد من المناسبات، غير أن تلك الأنباء لم تتجاوز مستوى الإشاعة من دون أدلة على اتصالات رسمية، وهو ما تغير اليوم مع الكشف عن عقد وضع بين يدي اللاعب قبل سنوات.

وكشف موقع "أونت سبورت" (Onet Sport) صورا للعقد الذي قدمه ريال مدريد إلى ليفاندوفسكي في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 حين كان اللاعب مع نادي بوروسيا دورتموند.

ونص العقد الذي يتكون من 6 صفحات على حصول ليفاندوفسكي على مكافأة توقيع تقدر بنحو 10.9 ملايين يورو لأنه كان سيغادر بوروسيا دورتموند مجانا في نهاية ذلك الموسم، مع راتب بنحو 8.6 ملايين يورو سنويا حتى عام 2020، إضافة إلى شرط جزائي لفسخ العقد بقيمة 150 مليون يورو.

وتضمن العقد تنازل اللاعب عن 50% من حقوق تسويق صورته، إضافة إلى عدد من المكافآت الأخرى.

ونص العقد على بعض الأنشطة التي لا يسمح للمهاجم البولندي بممارستها إن انضم إلى النادي الملكي مثل ركوب دراجة نارية والتزلج والطيران الشراعي والتسلق.

وكان ليفاندوفسكي في مرحلة اختيار وجهته المستقبلية بعد التألق في صفوف بوروسيا دورتموند، وفضل في الأخير التوقيع مع بايرن ميونيخ لأنه منح لهم موافقته الشفهية قبل وصول عرض النادي الملكي.

وأحرز المهاجم البولندي 242 هدفا في 285 مباراة مع بايرن ميونيخ، وتوج بالعديد من الألقاب مع النادي البافاري، ولكنه لم ينل لقب دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي كان سيحتفل به مرارا لو انتقل إلى ريال مدريد.