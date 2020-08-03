محكمة التحكيم الرياضي ترفض دعوى الإمارات ضد المنتخب القطري

رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) دعوى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ضد الاتحادين الآسيوي والقطري للعبة، بشأن مشاركة لاعبين اثنين مع المنتخب العنابي في المباراة أمام الإمارات في أمم آسيا 2019.

والتقى الفريقان في 29 يناير/كانون الثاني 2019 في المربع الذهبي لأمم آسيا حيث فاز العنابي ٤-٠ قبل أن يتوج بالبطولة التي جرت في الإمارات عقب الفوز على اليابان في النهائي 3-1.

وبعد المباراة تقدم اتحاد الكرة الإماراتي باحتجاج أمام لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الآسيوي، معتبرا أن مشاركة بسام الراوي والمعز علي مع المنتخب القطري تتعارض مع لوائح كأس الأمم الآسيوية ولوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ولكن بعد التحقيقات قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الآسيوي في 15 أبريل/نيسان 2019 رفض دعوى اتحاد الكرة الإماراتي، الذي استأنف أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد القاري التي بدورها رفضت الدعوى هي الأخرى في 20 مايو/أيار 2019.

ولجأ اتحاد الكرة الإماراتي إلى "كاس" التي رفضت الدعوى وأكدت قانونية مشاركة الثنائي مع منتخب العنابي.