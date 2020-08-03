ليفربول يقترب من ضم الجزائري عيسى ماندي

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع المدافع الجزائري عيسى ماندي، لاعب ريال بيتيس الإسباني الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي العام المقبل.

وذكرت تقارير صحفية في إنجلترا أن التعاقد مع ماندي يأتي ضمن أولويات المدرب يورغن كلوب الذي يسعى لتدعيم دفاع فريقه بعد رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

ويسعى ليفربول إلى استغلال وجود اللاعب الجزائري في آخر عام له مع بيتيس من أجل التفاوض حول قيمة الصفقة، لأن النادي الإسباني مجبر على بيعه بدلا من خسارته دون مقابل بعد انتهاء عقده في ختام الموسم المقبل.

وتقدّر قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الجزائري بـ30 مليون يورو، غير أن النادي الإسباني قد يقتنع ببيعه مقابل نحو 10 ملايين يورو.

ويلعب ماندي (28 عاما) في وسط الدفاع أو على الجهة اليمنى، وقد انضم إلى ريال بيتيس قادما من ستاد ريمس الفرنسي عام 2016، ولعب للفريق 95 مباراة وسجل 4 أهداف، كما حقق لقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر مع المنتخب الجزائري.