عرض بـ60 مليون يورو.. برشلونة يرفض بيع لاعب لم يشارك في أي مباراة مع الفريق

رفض نادي برشلونة عرضا لبيع لاعب شاب مقابل 60 مليون يورو، رغم أن هذا اللاعب كلف الفريق 30 مليون يورو فقط، ولم يلعب إلى الآن أي لقاء مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة سبورت (SPORT) الإسبانية أن برشلونة تلقى العرض من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، للتعاقد مع اللاعب البرتغالي الشاب فرانسيسكو أنطونيو ماتشادو ترينكاو.

وتعاقد النادي الكتالوني مع ترينكاو في يناير/كانون الأول الماضي مقابل 31 مليون يورو، في صفقة كان مهندسها وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز.

ورفض برشلونة العرض رغم أن سعر اللاعب تضاعف خلال 6 أشهر فقط، وهو ما يؤكد خطط الإدارة في الاعتماد على اللاعب رفقة شبان آخرين، لضخ دماء جديدة في الفريق المطالب دائما بالمنافسة عل الألقاب الكبرى.

ولم يشارك ترينكاو (19 عاما) بعدُ مع برشلونة، لأن الفريق تركه مع نادي براغا البرتغالي لإكمال الموسم، ومن المقرر أن ينضم للنادي الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب البرتغالي وقع عقدا مع برشلونة حتى عام 2025، وتم تحديد الشرط الجزائي لفسخ العقد بقيمة 500 مليون يورو.