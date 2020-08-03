ضاق ذرعا.. فيديو لمورينيو يعلّم لاعبي توتنهام كيفية نطق اسمه

نشرت وسائل الإعلام البريطانية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، وهو غاضب من نطق لاعبي الفريق لاسمه بطريقة خاطئة.

ويظهر المدرب "الفيلسوف" في المقطع -المأخوذ من وثائقي "توتنهام هوتسبر: الكل أو لا شيء"- وهو يسأل لاعبه الإنجليزي جافيت تانغانغا عن كيفية نطق اسمه.

ثم يقول مورينيو "أكره أن أنطق الأسماء بشكل خاطئ، الجميع ينطقون اسمي بشكل خاطئ، الجميع ينادونني خوزيه وأنا اسمي جوزيه".

فمورينيو لا يريد نطق اسمه على الطريقة الإسبانية، بل البرتغالية.

يذكر أن مورينيو عُين مباشرة وبسرعة فائقة في نوفمبر/تشرين الثاني بديلا للمدرب المقال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

والتقط الوثائقي رد الفعل المصدوم للاعبين بعد وصول المدرب السابق لتشلسي ومان يونايتد وريال مدريد وإنتر ميلان، إلى ملاعب التدريبات.