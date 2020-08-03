دفع البوندسليغا لتغيير قواعده.. يوسوفا موكوكو نجم في الـ15 من عمره

يوسوفا موكوكو، اسم سيتذكره عشاق الساحرة المستديرة في قادم الأيام، بعدما ترك بصمته في الكرة الألمانية وهو لا يزال في الـ15 من عمره.

اللاعب المولود في الكاميرون والحامل للجنسية الألمانية، استدعي للتدرّب مع الفريق الأول لبوروسيا دورتموند منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك التاريخ فرض على الاتحاد الألماني للعبة تغيير قواعده.

فقبل موكوكو، لم يكن يسمح للاعبين المشاركة مع الفريق الأول قبل أن يبلغوا 16.5 عاما، ولكن هذه القاعدة عُدلت من أجل موكوكو وبات يحق للاعب المشاركة في 16، وهو السن الذي سيبلغه موكوكو في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويملك نوري شاهين -اللاعب السابق لدورتموند- الرقم القياسي كأصغر لاعب شارك في مباراة بالبوندسليغا، وكان وقتها يبلغ من العمر 16 عاما و11 شهرا.

وعن موكوكو، يقول لارس ريكن منسق أكاديمية دورتموند، "لديه مقومات الوصول إلى مستويات عالية".

ورغم مشاركته في تدريبات الفريق الأول، فإن موكوكو يريد البقاء مع فريق من تحت 19 عاما في الموسم المقبل.

وموهبة موكوكو تؤكدها أرقامه، فاللاعب سجل 90 هدفا في 56 مباراة مع فريق تحت 17 عاما، ثم سجل 34 هدفا في 20 مباراة مع فريق تحت 19 عاما.

وعندما كان يبلغ 12 عاما، لعب مع فريق دورتموند تحت 17 عاما ومنتخب ألمانيا تحت 16 عاما.

ويؤكد مايكل زروك المدير الرياضي لدورتموند أن موكوكو "موهبة استثنائية، ونريد منه أن يتعلم كيفية التدرّب مع الفريق الأول".

يذكر أن دورتموند يضم في الفريق الأول عددا من المواهب الشابة البارزة، كالنرويجي إيرلينغ هالاند (19 عاما)، والإنجليزيين جادون سانشو (20 عاما) وجود بيلينغهام (17 عاما)، والأميركي جيوفاني ريينا (17 عاما).