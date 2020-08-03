جماهير الساحرة المستديرة على موعد مع أسبوع كروي حافل

بعد أن اختُتمت الدوريات الأوروبية الكبرى، تعود عجلة المنافسات الأوروبية للدوران من جديد مع استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لكرة القدم.

كما تتوجه الأنظار نحو المواجهة الفاصلة الحاسمة لآخر بطاقات الصعود من دوري البطولة الإنجليزية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك ضمن أبرز أحداث كرة القدم خلال هذا الأسبوع والتي تتضمن أيضا اجتماع الأندية الألمانية لبحث إمكانية عودة الجماهير إلى المدرجات.

الدوري الأوروبي: تستأنف منافسات الأندية الأوروبية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، بعد نحو 5 أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تستكمل منافسات ثمن نهائي المسابقة يومي الأربعاء والخميس.

وكانت 6 مباريات فقط قد أقيمت في جولة ذهاب دور الـ16 قبل توقف المنافسات، وستقام مباريات الإياب الست لتلك المواجهات على ملاعب الفرق صاحبة الضيافة خلف أبواب مغلقة.

وفي الموعد نفسه، تقام مواجهتا خيتافي أمام إنتر ميلان وروما أمام إشبيلية في ألمانيا، وستحسم كل مواجهة من مباراة واحدة، حيث لم تلتق الفرق ذهابا في ثمن النهائي بسبب كورونا.

دوري أبطال أوروبا: وتستأنف منافسات دوري الأبطال اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تأهل بالفعل إلى دور الثمانية: أتالانتا وأتلتيكو مدريد ولايبزغ وباريس سان جيرمان.

بينما ينتظر أن تحسم جولة الإياب يومي الجمعة والسبت مواجهات تشلسي أمام مضيفه بايرن ميونيخ (انتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن بثلاثية نظيفة)، ونابولي أمام مضيفه برشلونة (انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1)، وريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي (انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر 2-1)، وليون أمام مضيفه يوفنتوس (انتهت مباراة الذهاب بفوز ليون بهدف نظيف).

وتجدر الإشارة إلى أن الشكوك تحوم حول المباراة المقررة على ملعب "كامب نو" في برشلونة، بسبب تزايد أعداد المصابين بعدوى كورونا في كتالونيا.

الدور الفاصل المؤهل للبريميرليغ: ويقف فريق برينتفورد على بعد انتصار واحد من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في 73 عاما، وسيلتقي فريق فولهام في الدور الفاصل لدوري البطولة الإنجليزية غدا الثلاثاء.

ويتطلع برينتفورد إلى اللحاق بفريقي ليدز يونايتد وويست برومويتش ألبيون اللذين تأهلا بالفعل إلى الدوري الممتاز، بعد أن أحرزا المركزين الأول والثاني في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيون شيب).

جمعية عمومية: وتعقد الأندية الــ36 المشاركة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا، اجتماعا للجمعية العمومية غدا الثلاثاء، يتمثل محوره الرئيسي في بحث إمكانية عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد في الموسم المقبل للدوري الذي ينطلق منتصف سبتمبر/أيلول.

وترغب رابطة الدوري الألماني في اتفاق الأندية على إجراءات مؤقتة، منها حظر حضور مشجعي الفريق الضيف ومنع التجمعات الجماهيرية ومنع بيع الخمور عند الملاعب، وذلك سعيا لعودة المشجعين من جديد مع الحرص على الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ومع ذلك من المفترض أن يُتخذ القرار النهائي بشأن عودة الجماهير إلى الملاعب من قبل السلطات الصحية المحلية في المدن التي توجد فيها الأندية.