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بين الرياضات القتالية وكرة القدم.. بنزيمة يتحدث عن مستقبله بعد الاعتزال

بنزيمة مهتم بالرياضات القتالية ومعجب بالأميركي مايك تايسون (رويترز)
بنزيمة مهتم بالرياضات القتالية ومعجب بالأميركي مايك تايسون (رويترز)
3/8/2020

فتح كريم بنزيمة النجم الفرنسي لنادي ريال مدريد قلبه وأجاب عن أسئلة المعجبين عبر مقطع خاص في قناته بموقع يوتيوب، وتحدث عن مستقبله وفرص دخول عالم الرياضات القتالية بعد اعتزال كرة القدم.

وردّ بنزيمة على سؤال من صديقه فؤاد الزبيري بطل رياضة الكيك بوكسينغ حول فرص خوضه نزالا بعد اعتزال اللعب، فقال "أستمتع بمتابعة الرياضات القتالية، بعد كرة القدم. لمَ لا تشرف على تدريبي لمدة 6 أشهر مثلا، وإن اقتنعت بأني جاهز لخوض نزال فسأقوم بذلك".

وعبّر النجم الفرنسي عن إعجابه بالملاكم مايك تايسون الذي يستعد للعودة إلى حلبات الملاكمة من أجل خوض مواجهات استعراضية، وهو الذي يبلغ من العمر 54 عاما، وقال "تايسون يرمز للقوة. استمتعت دائما بطريقة أدائه وإصراره وكفاحه من أجل الوصول إلى المكانة التي بلغها".

ولا تقتصر المشاريع المستقبلية لبنزيمة على الرياضات القتالية، فلم يستبعد في جواب آخر أن يتجه إلى تدريب كرة القدم بعد نهاية مسيرته لاعبا، وحدد هدفا وهو تدريب ريال مدريد مستقبلا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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