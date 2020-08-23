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شاهد: دموع مؤمن زكريا تخطف الأضواء من قمة الكرة المصرية.. ما هي قصة مرضه النادر؟

مؤمن يحتفل بأحد أهدافه مع الأهلي (يمين) وهو يبكي من تصفيق الجماهير وأحمد عز يحتضنه (مواقع التواصل)
مؤمن يحتفل بأحد أهدافه مع الأهلي (يمين) وهو يبكي من تصفيق الجماهير وأحمد عز يحتضنه (مواقع التواصل)
23/8/2020
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آخر تحديث
28/9/2020
(مكة المكرمة) 03:23 PM

في ليلة مباراة الأهلي والزمالك التي جذبت جماهير الكرة المصرية بل والعربية خطف نجم الفريقين السابق مؤمن زكريا الأضواء من قمة الكرة المصرية من خلال مقطع فيديو مع الممثل أحمد عز.

وخلال حضور اللاعب -الذي يعالج من مرض نادر منذ نحو عام ونصف العام- العرض المسرحي "علاء الدين" دعا بطل المسرحية أحمد عز بعد نهاية العرض نجم المنتخب المصري السابق للصعود إلى خشبة المسرح وسط مظاهرة حب من الجماهير التي ظلت تصفق له بحرارة شديدة، مما جعل اللاعب يتأثر وتنهمر دموعه ليحتضنه عز.

وزاد وضوح أثر المرض على زكريا التعاطف الجماهيري معه، فبعد أن كان يصول ويجول ويهز الشباك أصبحت مشيته مهتزة واحتاج إلى مساعدة أثناء سيره للوصول إلى خشبة المسرح.

قصة مرضه
بدأت شهرة مؤمن زكريا في 2013 عندما انضم لفريق الزمالك، وتضاعفت نجوميته بعد ارتدائه قميص الأهلي الذي سجل به في مرمى فريقه السابق.

وبدأت قصة معاناة زكريا بعد أن أعاره الأهلي إلى نادي أحد السعودي، حيث شعر بداية العام الماضي أثناء التدريب مع الفريق بالضعف وعدم القدرة على أداء التدريبات التي كانت روتينية بالنسبة له، وسرعان ما تطور مرضه ليشعر بآلام في عضلاته لينهي "أحد" عقد إعارته ويعود إلى الأهلي مجددا لكن بغير الجسد الذي ذهب به.

وبعد فحوصات طبية شاملة تأكدت إصابة مؤمن زكريا بمرض نادر وينتشر بسرعة في جسم الإنسان، وهو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، حيث ينتقل من العضلات إلى الأعصاب ويفقد الجسد التحكم في الأطراف والحواس.

ورغم إعلان الأهلي الوقوف إلى جانب اللاعب المريض وسداد قيمة عقده كاملة فإن الأنباء تضاربت بأن النادي تنكر له، ومما يؤكد غضب اللاعب من النادي رفضه حضور احتفالية كانت سينظمها بعض محبيه على هامش مباراة القمة أمس السبت بحجة مرضه مع أنه حضر مسرحية "علاء الدين".

المصدر : الصحافة المصرية

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