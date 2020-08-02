نادي "الذهب".. الفائزون بجائزة "الحذاء الذهبي"

للمرة الأولى في مسيرته الكروية، توّج الإيطالي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو بجائزة "الحذاء الذهبي" بوصفه أفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وانضم إلى نادي نخبة الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قائمة الفائزين بـ6 جوائز، في حين يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس ثانيا بـ4 جوائز.

وأبرز الفائزين بالجائزة: