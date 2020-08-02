البث الحي
كرة قدم

نادي "الذهب".. الفائزون بجائزة "الحذاء الذهبي"

ميسي يتصدر قائمة الفائزين بجائزة "الحذاء الذهبي" (رويترز)
ميسي يتصدر قائمة الفائزين بجائزة "الحذاء الذهبي" (رويترز)
2/8/2020

للمرة الأولى في مسيرته الكروية، توّج الإيطالي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو بجائزة "الحذاء الذهبي" بوصفه أفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وانضم إلى نادي نخبة الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قائمة الفائزين بـ6 جوائز، في حين يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس ثانيا بـ4 جوائز.

وأبرز الفائزين بالجائزة:

  • ميسي: 6 مرات (2009–10، 2011–12، 2012–13، 2016–17، 2017–18، 2018–19)
  • رونالدو: 4 مرات (2007–08، 2010–11، 2013–14، 2014–15)
  • البرتغالي أوزيبيو: مرتان (1967–68، 1972–73)
  • الألماني غيرد مولر: مرتان (1969–70، 1971–72)
  • الروماني دودو جيورجيسكو: مرتان (1974–75، 1976–77)
  • البرتغالي فيرناندو غوميش: مرتان (1982–83، 1984–85)
  • الإسكتلندي ألي مككويست: مرتان (1991–92، 1992–93)
  • البرازيلي ماريو جارديل: مرتان (1998–99، 2001–02)
  • الفرنسي تيري هنري: مرتان (1998–99، 2001–02)
  • الأورغوياني دييغو فورلان: مرتان (2004–05، 2008-09)
  • الأورغوياني لويس سواريز: مرتان (2013-2014، 2015-2016).
المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رونالدو يتوج إيموبيلي بجائزة الحذاء الذهبي

بعد استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة فريق يوفنتوس في مباراته اليوم السبت أمام روما أصبح من المؤكد تتويج مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي بلقب هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة