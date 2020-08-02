ليفربول والسيتي بعيدان.. تعرف على أفضل الفرق حصدا للنقاط في تاريخ البريميرليغ

أنهى نادي ليفربول الموسم بتتويج مميز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووضع حدا لسيطرة مانشستر سيتي الذي احتكر اللقب في الموسمين السابقين.

غير أن ليفربول ومانشستر سيتي يغيبان عن مقدمة ترتيب كشف عنه أخيرا لأكثر الفرق حصدا للنقاط منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1992-1993.

ووفقا لتقرير بموقع غيفميسبورت (Givemesport) يحتل ليفربول المركز الرابع، في حين يأتي مانشستر سيتي في المركز السابع في القائمة التي تضم 49 فريقا شاركوا في المسابقة.

ويتصدر الترتيب نادي مانشستر يونايتد برصيد 2234 نقطة من 1076 مباراة، متبوعا بأرسنال برصيد 2011 من 1076 مباراة، واحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 1997 نقطة من 1076 مباراة.

وهذا ترتيب باقي المراكز العشرة الأولى:

4- ليفربول 1948 نقطة من 1076 مباراة

5- توتنهام 1654 نقطة من 1076 مباراة

6- إيفرتون 1476 من 1076 مباراة

7- مانشستر سيتي 1450 نقطة من 886 مباراة

8- نيوكاسل 1316 نقطة من 958 مباراة

9- أستون فيلا 1258 نقطة من 962 مباراة

10- وستهام 1137 نقطة من 920 مباراة