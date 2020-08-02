شكا عدم الحماية وقلة الدعم.. كونتي ينفجر في وجه إدارة الإنتر

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن النادي لم يدعمه أو يدعم لاعبيه في مواجهة الانتقادات، واشتكى من أن بعض أعضاء إدارة النادي -المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم- انضموا للمنتقدين.

وأبلغ كونتي الصحفيين -بعد فوز فريقه 2-صفر على أتلانتا أمس السبت، لينهي الموسم في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس البطل- أنه لا يعتقد "أن العمل الذي قام به اللاعبون تم تقديره، ولا أعتقد أن عملي تم تقديره".

وتابع "حصلنا جميعا على القليل جدا من الحماية من النادي. ينبغي علينا التطور والتحسن في كافة الجوانب، خاصة على أرض الملعب، ويجب على أي ناد كبير حماية لاعبيه بصورة أكبر".

وأضاف "سنناقش ذلك في نهاية الموسم، يجب أن أقابل الرئيس (ستيفن تشانغ) وهو في الصين حاليا. لا يعجبني انضمام الناس للانتقادات، يجب أن يكونوا موجودين في الأوقات الجيدة وأيضا في الأوقات السيئة، وهنا في إنتر لم يكن الأمر كذلك".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها كونتي علنا من النادي.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتقد كونتي التخطيط السيئ، قائلا إن التشكيلة صغيرة للغاية لكي تنافس في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. ورد النادي بإبرام العديد من التعاقدات في فترة انتقالات يناير/كانون الثاني الماضي.

ولا زال إنتر ينافس في الدوري الأوروبي، ويواجه خيتافي في ثمن النهائي، الذي يقام من مباراة واحدة. وقال كونتي إنه سيتخذ قراره بعد نهاية الموسم.

وختم "بعد الدوري الأوروبي، سنتخذ قراراتنا بشأن الموسم المقبل. سأتخذ قراري، والنادي سيتخذ قراره".