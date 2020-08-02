شاهد.. ساري يخرق القانون خلال مباراة يوفنتوس وروما

في مباراة بلا حسابات، لم يجد مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري مانعا من إشعال سيجارة أثناء جلوسه في المدرجات لمتابعة مواجهة فريقه أمام روما أمس السبت في الجولة الختامية للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهت المباراة بخسارة يوفنتوس 3-1، وهي النتيجة التي لم تؤثر على ترتيب جدول الترتيب، ولم تمنع نادي السيدة العجوز من الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

ويبدو أن ساري -المعروف عنه شراهته في التدخين- لم يطق الانتظار إلى غاية نهاية المباراة، ورصدته الكاميرات التي نقلت المباراة وهو يشعل سيجارة في المدرجات، رغم أن ذلك ممنوع.

واعتبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ساري اختار الاحتفال بطريقته الخاصة بأول لقب له مع يوفنتوس.

ساري يدخن نحو 80 سيجارة يوميا (رويترز)

ولا يخفي المدرب البالغ من العمر 61 عاما إدمانه التدخين، وتحدثت تقارير في وقت سابق عن استهلاكه نحو 80 سيجارة في اليوم.