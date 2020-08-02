بوتشيتينيو يتراجع ويفتح الباب لتدريب برشلونة

يبدو الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو أكثر انفتاحا قبل أي وقت مضى لتدريب برشلونة.

فمدرب توتنهام السابق والبالغ من العمر 48 عاما والذي نقل عنه أنه قال حديثا "أفضل الذهاب إلى مزرعتي في الأرجنتين على تدريب الفريق الكتالوني"، لأنه كان لاعبا ومدربا سابقا لفريق إسبانيول الغريم التقليدي للبرسا والذي هبط للدرجة الثانية.

ولكن بعد عامين من هذه التعليقات التي نسبت إليه، يقول كلاما آخر.

وفي حديث لصحيفة "إل باييس" الإسبانية (El Pais)، يذكر "كنت في برشلونة في ذلك العام (2018) والتقيت بجوسيب ماريا بارتوميو في إحدى الحانات".

وتابع "تبادلنا التحايا لأننا كنا نأخذ أطفالنا للمدرسة نفسها في برشلونة وتحدثنا لخمس دقائق فقط".

وأضاف "الشائعات كثرت وكان علي تفسيرها، لا أقبل التقليل من احترام برشلونة، إسبانيول كان له الفضل الكبير علي، ولكنني لست متعجرفا ولم أوفق في مثل هذا الكلام".

وختم "ربما الآن لن أقول مثل هذا الكلام، لا أعرف ماذا سيحصل في المستقبل".

يذكر أن بوتشيتينيو -الذي قاد توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي- أقيل من منصبه مدربا للسبيرز العام الماضي، ومن يومها لا يزال دون عمل.