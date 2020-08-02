إيموبيلي يضرب 3 عصافير بحجر واحد

بتسجيله هدفا أمس في خسارة لاتسيو أمام نابولي 1-3، يكون الإيطالي تشيرو إيموبيلي ضرب 3 عصافير بهدف واحد.

ووصل إلى 36 عدد أهداف الدولي الإيطالي هذا الموسم، وتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي بفارق 5 أهداف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يلعب المباراة الأخيرة ليوفنتوس، والتي خسرها أمام روما 1-3.

كما ظفر بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، متجاوزا روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الذي سجل 34 هدفا مع الفريق البافاري في الدوري الألماني.

ويعد النجم المعتزل فرانشيسكو توتي أسطورة روما، آخر لاعب من الدوري الإيطالي نال اللقب قبل 13 عاما، عندما سجل 26 هدفا في موسم 2007-2008.

وأيضا عادل إيموبيلي (30 عاما) الرقم القياسي للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (لاعب يوفنتوس الحالي) من حيث عدد الأهداف المسجلة بموسم واحد في الكالتشيو والذي حققه موسم 2015-2016، عندما سجل النجم الأرجنتيني 36 هدفا أيضا بقميص نابولي.