إيموبيلي.. أخفق مع كلوب وأهان الألمان وبلغ المجد متأخرا

قبل سنوات قليلة، أخفق المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي في أول تجربة احترافية له خارج حدود إيطاليا، وأثار العديد من الانتقادات بتصريحات تنطوي على بعض الإهانة للحياة في ألمانيا، لكنه في غضون السنوات القليلة الماضية صنع لنفسه اسما بارزا حتى توج نفسه ملكا على عرش الهدافين في إيطاليا وأوروبا.

وتوج إيموبيلي هدافا للدوري الإيطالي في الموسم الحالي الذي تختتم فعالياته اليوم الأحد، وأحرز 36 هدفا مع نادي لاتسيو ليصبح أكثر لاعب إيطالي يسجل أهدافا في موسم واحد.

كما عادل إيموبيلي الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في المسابقة خلال موسم واحد، وهو الرقم الذي حققه الأرجنتيني غونزالو هيغويان قبل أربعة أعوام.

وكان هذا كافيا ليحرز إيموبيلي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في القارة الأوروبية، في أبرز إنجاز في مسيرة الهداف البالغ من العمر 30 عاما.

وولد إيموبيلي في توري أنونزياتا في نابولي. وجاء الهدف الأخير للاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم أمام فريق نابولي بالذات، وذلك خلال الهزيمة 3-1 أمام نابولي أمس السبت في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

واحتفل لاتسيو بمهاجمه المتألق من خلال كلمة "الملك" بحروف ذهبية على موقع إنستغرام.

ووجه اللاعب الشكر إلى المشجعين وزملائه بالفريق وأفراد عائلته، قائلا عبر حسابه بموقع إنستغرام اليوم الأحد "أحببت هذه الرياضة منذ طفولتي. عشقي وحماسي لكرة القدم هو ما جعلني أغامر أكثر وأكثر وأؤمن بأحلامي".

ووصفت وسائل الإعلام الإيطالية هذا الموسم المميز لإيموبيلي بأنه "تاريخي" لأن إيطاليا العاشقة لكرة القدم اضطرت إلى الانتظار لأكثر من عقد كامل حتى يحرز لاعب إيطالي جائزة الحذاء الذهبي.

وسبق للاعبين إيطاليين اثنين فقط التتويج بالجائزة في الماضي، وهما فرانشيسكو توتي أسطورة روما في موسم 2006-2007، ولوكا توني قبله بموسم واحد مع نادي فيورونتينا.

وقبل سنوات، كانت مسيرة إيموبيلي الكروية على وشك السير في اتجاه آخر بعيدا عن طريق الإنجازات والألقاب، حيث فشل اللاعب في تحقيق التوقعات والآمال الملقاة على عاتقه. وثار جدل كبير بشأن أسباب هذا الإخفاق في رحلة احترافه بألمانيا.

وانتقل إيموبيلي إلى دورتموند في منتصف عام 2014 مقابل 18.5 مليون يورو، وتدرب تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، ولكنه لم يسطع مع الفريق ولم يتأقلم مع طبيعة ألمانيا.

ووسط معاناته في هذه التجربة الاحترافية، فاجأ إيموبيلي الجميع بتصريح مثير للجدل خلال مقابلة مع صحيفة إيطالية في مطلع عام 2015 حيث أشار إلى أن الألمان يتسمون بالبرود.

ورغم اعتذار إيموبيلي بعد ذلك عن هذه التصريحات، لم يستطع اللاعب تثبيت أقدامه في ألمانيا حيث أعير في صيف 2015 إلى إشبيلية الإسباني ثم إلى تورينو الإيطالي مطلع عام 2016.

وفي منتصف 2016، انتقل اللاعب إلى لاتسيو الإيطالي ليسطع نجمه في صفوف الفريق حتى الوقت الحالي، علما بأن عقده الحالي مع الفريق يمتد حتى نهاية موسم 2022-2023.