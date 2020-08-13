رونالدو يطلب الانضمام لبرشلونة.. ويوفنتوس يريد التخلص من راتبه الضخم

تداولت الصحف الأوروبية اليوم أنباء عن احتمالية انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من فريق يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبنت التقارير توقعاتها على تصريحات الصحفي الإسباني جوليم بلاغ الذي أكد أن برشلونة تلقى عرضا من وكيل رونالدو، خورخي مينديز للانتقال إلى البلوغرانا الصيف الجاري، وبالتأكيد أن هذا العرض جاء بموافقة الدون ليلعب بجوار غريمه ليونيل ميسي قائد البلوغرانا.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن وكيل رونالدو دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أيضا، وإن خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، كان الدافع وراء رغبة النجم البرتغالي في الرحيل.

كما ذكرت التقارير أن يوفنتوس يريد التخلص من الراتب الضخم الذي يحصل عليه رونالدو سنويا ويقدر بنحو 30 مليون يورو، حيث يريد النادي بناء الفريق على أسس جديدة بعد تولي النجم الإيطالي السابق أندريا بيرلو تدريب الفريق مؤخرا.