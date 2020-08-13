تشافي يوضح أسباب رفضه تدريب برشلونة ويطالب النادي بإسعاد ميسي

استبعد تشافي هرنانديز أسطورة برشلونة السابق تدريب النادي الإسباني خلال وقت قريب، مشيرا إلى أن المشاكل الإدارية تعد سببا في تأخير القرار وتفضيل البقاء في السد القطري.

وذكرت تقارير أن تشافي رفض عرضا لتدريب فريقه السابق في يناير/كانون الثاني الماضي عند إقالة إرنستو فالفيردي، ولا يبدو منصب المدرب الحالي كيكي سيتين بمأمن لذا قد يود النادي الكتالوني تجديد اتصالاته مع تشافي في الفترة المقبلة.

وأشار لاعب منتخب إسبانيا السابق إلى بعض المشاكل التي واجهها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، ومنها فضيحة تعيين شركة مراقبة حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي والتخبط في مسألة خفض الرواتب في أبريل/نيسان الماضي.

وأبلغ تشافي مجلة (أيكون) "هناك الكثير من الضجيج حول النادي والكثير من المشاكل خارج الملعب ولا أعتقد أنه الوقت المناسب".

وأضاف "في يناير/كانون الثاني، أبلغتهم بأن الوقت ليس مناسبا ولم يتواصلوا معي منذ ذلك الوقت".

وتابع "أنا سعيد بالاستمرار في اكتساب الخبرة وتحدي نفسي وبالطبع سيكون ممتازا أن أكون مدربا لبرشلونة في يوم ما".

كما طالب برشلونة بتقديم عقد جديد للهداف ليونيل ميسي، إذ ينتهي العقد الحالي في العام المقبل، وسط تقارير بشأن استياء النجم الأرجنتيني من إدارة بارتوميو.

وقال تشافي عن هداف برشلونة التاريخي "ميسي يحتاج برشلونة وبرشلونة يحتاجه. يجب أن يجعله النادي سعيدا لأن ميسي وهو سعيد سيفوز بالألقاب. فعل كل ما فعله بيليه وكرويف ومارادونا ورونالدو ولكن في غضون 15 عاما وفي العصر الحديث".

وأضاف "يتمتع (ميسي) بمستويات بدنية وخططية وفنية مذهلة ويبقى اللاعب الأفضل في كل مباراة".