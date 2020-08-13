شاهد.. باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على أتلانتا ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حول فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي تأخره بهدف إلى فوز مثير 2-1 على أتلانتا، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ ربع قرن.

وظل سان جيرمان متأخرا بهدف منذ الدقيقة 26 وحتى الدقيقة 90 التي أدرك فيها التعادل قبل أن يسجل هدف الفوز التاريخي في الوقت بدل الضائع.

كان الفريق الإيطالي الأكثر خطورة في أول ربع ساعة وكاد يهز الشباك في الدقيقة العاشرة لولا براعة حارس سان جيرمان كيلور نافاز، في حين كان النجم البرازيلي نيمار مصدر الخطورة الرئيسي لبطل الدوري الفرنسي وقاد العديد من الهجمات، أبرزها في الدقيقة 18 عندما قاد نيمار هجمة من الجهة اليسرى ولعبها عرضية أرضية أمام المرمى لكن لم تجد من يحولها في المرمى.

وبعد مناوشات هجومية متبادلة استغل ماريو بازاليتيش، إغفال رقابته داخل منطقة جزاء سان جيرمان وسدد الكرة ببراعة لتسكن الزاوية اليمنى لمرمى نافاز في الدقيقة 26.

#دوري_أبطال_أوروبا ⚽ ⚽🥅هدف ماريو بازاليتيش يفتتح باب التسجيل ويحرز أول أهداف اللقاء بطريقة ولا أروع !! 😍 كيف سيكون رد نيمار؟ 🤔#ATAPSG #beINUCL #UCL pic.twitter.com/TTvTdut1ot — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 12, 2020

وبمجهود فردي كاد نيمار يعدل النتيجة في الدقيقة 28 عندما مر بشكل مهاري بالكرة من قرب منتصف الملعب وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أتلانتا.

وسيطر سان جيرمان على الكرة وحاول اختراق دفاع أتلانتا عن طرق نيمار وماورو إيكاردي وانطلاقات بابلو سارابيا من الجبهة اليسرى لإدراك هدف التعادل، ولكن براعة الحارس ماركو سبورتيلو والرعونة في إنهاء الهجمات حال دون الوصول لشباك أتلانتا لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي.

وغير أتلانتا طريقته في الشوط الثاني حيث عاد للدفاع للحفاظ على تقدمه واعتمد على الهجمات المرتدة مستغلا الاندفاع الهجومي لسان جيرمان الذي غاب لاعبوه عن مستواهم باستثناء نيمار الذي كان الأكثر نشاطا في الثلث الهجومي.

الفشل الهجومي دفع مدرب سان جيرمان توماس توخيل للمخاطرة بدفع نجمه كيليان مبابي العائد من الإصابة في الدقيقة الستين بديلا لسارابيا، على أمل أن يفك مع نيمار رموز مرمى أتلانتا الموصد.

وفور نزول مبابي غير أتلانتا طريقته مرة أخرى معتمدا على دفاع المنطقة والرقابة اللصيقة وخاصة لمبابي ونيمار.

وكاد مبابي يسجل هدف التعادل في الدقيقة 74 بانطلاقة من الجهة اليسرى أنهاها بتصويبة تصدى لها حارس أتلانتا، تلتها فرصة أخرى أسهل لنيمار لكنه سددها سهلة قريبة من الحارس الذي أمسك بها.

وتوالت هجمات سان جيرمان عن طريق نيمار ومبابي أيضا، في حين غاب إيكاردي عن المشهد نتيجة استسلامه للرقابة اللصيقة، مما دفع توخيل إلى تبديله في الدقيقة 79 والدفع بالمهاجم إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الذي استفاد من انشغال الدفاع برقابة زميليه.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها اندفع سان جيرمان كليا للهجوم وقاد هجمات عدة أسفرت عن هدف التعادل بقدم ماركوس كوريا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، الذي انهار بعده فريق أتلانتا.

وأشعل التعادل حماس لاعبي سان جيرمان فاندفع أكثر نحو الهجوم الذي أسفر عن هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة لمبابي سجلها البديل تشوبو موتينغ، ليخطف سان جيرمان الفوز بالمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي سان جيرمان في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني، التي تقام الخميس.

#دوري_أبطال_أوروبا ⚽ باريس سان جيرمان 🇫🇷 يقلب تأخره ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 🏆 🎬 شاهد ملخص وأهداف المباراة 😍 👇#beINUCL #UCLhttps://t.co/IGsSDrgn6u — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 12, 2020

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر أداء مباراة واحدة فاصلة في العاصمة البرتغالية لشبونة بدلا من نظام مباراتي الذهاب والإياب في الدورين ربع ونصف النهائي بالبطولة بسبب تفشي وباء كورونا.