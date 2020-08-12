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ميسي لن ينتقل إلى إنتر ميلان.. مدربه السابق يوضح السبب ويقارنه بمارادونا

مارادونا (المدرب) يحتضن ميسي بعد الخسارة أمام ألمانيا في مونديال 2010 (رويترز)
مارادونا (المدرب) يحتضن ميسي بعد الخسارة أمام ألمانيا في مونديال 2010 (رويترز)
12/8/2020

ترددت شائعات في الآونة الأخيرة باحتمال انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى إنتر ميلان، وذلك بعد شراء والده منزلا في مدينة ميلانو الإيطالية معقل إنتر.

لكن مدرب اللياقة البدنية السابق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فرناندو سينيوريني، قال إن الجمهور الأرجنتيني لديه قناعة تامة بأن ميسي لن يغادر برشلونة مطلقا، لأنه لا يحب المغامرة مثلما فعل الأسطورة دييغو مارادونا.

ونقلت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية تصريحات سينيوريني -الذي كان مدربا لمارادونا ثم عمل معه في الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بين 2008 و2010- التي أكد فيها أن ميسي يعتبر برشلونة بيته، ولن يكون من الحكمة أن يغادر كاتالونيا في هذه المرحلة من مسيرته التي شهدت نضجه بعد أن بلغ 33 عاما، سواء من أجل إنتر أو أي ناد آخر.

وقال إن غضب ميسي بسبب تراجع أداء برشلونة يمكن تداركه بتدعيم الفريق ببعض اللاعبين في الموسم المقبل.

ورفض سينيوريني تحديد الأفضل فنيا بين مارادونا أو ميسي، مفضلا التركيز على الاختلافات الجذرية في شخصيتهما، بقوله إن مارادونا كان زعيما ذا شخصية كاريزمية متمردة، وذلك عكس ميسي الذي بدأ يتغير في العامين الماضيين بعد أن أظهر نضجا وصل إليه مارادونا قبله بفترة طويلة.

المصدر : ماركا

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