فريق بالدوري البرازيلي يحصل على موافقة لإشراك 4 لاعبين مصابين بكورونا

في سابقة هي الأولى من نوعها، حصل فريق بالدوري البرازيلي لكرة القدم على تصريح رسمي بإشراك بعض اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، في مباراة رسمية بالمسابقة التي انطلقت منافساتها بداية الأسبوع الجاري.

وحصل نادي أتلتيكو غويانيينسي على تصريح بمشاركة 4 لاعبين مصابين بفيروس كورونا في مباراة الفريق المرتقبة اليوم الأربعاء أمام فلامنغو بالدوري البرازيلي، حسبما أفاد موقع "غلوبوسبورتي" البرازيلي على الإنترنت.

وأوضح الموقع أن النادي المنتمي لمدينة غويانيا بوسط البرازيل، نال الموافقة على الدفع باللاعبين الأربعة الذين ثبتت إيجابية عيناتهم في اختبارات الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي أن اللاعبين الأربعة وصلوا بالفعل إلى المرحلة الأخيرة من عملية التعافي من هذه العدوى، بعدما استكملوا كل إجراءات الحجر الصحي خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أن السلطات البرازيلية وافقت على أنه لم يعد هناك أي مخاطر لنقل اللاعبين العدوى إلى آخرين.

وضربت 20 عينة إيجابية لفيروس كورونا بداية الموسم الحالي للدوري البرازيلي مطلع هذا الأسبوع، وسط استمرار تفشي أزمة الإصابات بالفيروس ولا سيما أن البرازيل من أكثر دول العالم تضررا بوباء كورونا.

وكان 10 لاعبين من فريق غوياس ثبتت إصابتهم بالفيروس قبل مباراة فريقهم أمام ساو باولو، والتي كانت مقررة يوم الأحد الماضي ثم تأجلت في النهاية، علما بأن فعاليات الموسم الجديد انطلقت بالفعل مساء السبت الماضي.

وتأجلت مباراة في دوري الدرجة الثالثة، بعد ثبوت إصابة 12 لاعبا من فريق سوسييداد إمبيراتريز.

وأشار تقرير إعلامي بالبرازيل إلى أن 150 لاعبا على الأقل من لاعبي فرق دوري الدرجة الأولى في البرازيل، تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكسرت البرازيل حاجز 100 ألف وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، كما بلغ عدد المصابين بهذا الفيروس فيها أكثر من 3 ملايين شخص.