مدير ريال مدريد يكشف للاعبين سياسة الانتقالات: لا للتعاقدات الجديدة نعم لعودة المعارين

كشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية سياسة التعاقدات الجديدة لدى ريال مدريد، وذلك من خلال تسريبات للاجتماع الذي عقده مدير النادي خوسيه أنخيل سانشيز مع الفريق بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج البطل التاريخي لدوري الأبطال من المنافسات بعد خسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 2-1 في مباراتي الذهاب والإياب.

وقالت الصحيفة المقربة من بطل الدوري الإسباني إن سانشيز اجتمع مع اللاعبين وأبلغهم أن النادي سعيد بشكل عام بأدائهم موسم 2019-2020 رغم النهاية المخيبة للآمال أمام مانشستر سيتي.

وأوضح لهم عدم وجود تعاقدات جديدة هذا الصيف بسبب تأثر خزينة النادي بجائحة كورونا، حيث سيقتصر تجديد الفريق على عودة بعض اللاعبين المعارين، مثل مارتن أوديغارد وداني سيبايوس، وحارس المرمى أندري لونين، مشيرا إلى أن النادي أنهى إعارة حارس باريس سان جيرمان ألفونس أريولا، لأن الوضع المالي لا يسمح بضمه بشكل دائم.

ويؤكد حديث سانشيز مع اللاعبين تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز السابقة التي قال أعرب فيها عن اعتقاده بأن "الصفقات الكبيرة" يجب أن تنتظر بسبب الوضع الصعب الذي يمر به النادي والعالم حاليا.

ويقضي لاعبو ريال مدريد حاليا عطلتهم السنوية التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.