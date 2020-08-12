رمضان صبحي رابع لاعب يفضل بيراميدز على الأهلي

أعلن النادي الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم -اليوم الأربعاء- أن لاعب الوسط رمضان صبحي بات خارج حساباته، بعد إبلاغ اللاعب النادي برغبته في الانتقال إلى فريق بيراميدز.

وكشف مدير التعاقدات في الأهلي أمير توفيق عن الموقف النهائي من التعاقد مع صبحي، الذي انتهت إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران الماضي، بقوله إن اللاعب لم يتلق عرضا أوروبيا يرضي طموحه، ليقرر الانتقال إلى بيراميدز.

🔴 الأهلي : رمضان صبحي خارج حساباتنا وابلغنا برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز pic.twitter.com/KjArEYeDET — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 12, 2020

وأضاف توفيق لموقع النادي على الإنترنت اليوم "استغرقت مفاوضاتنا مع هدرسفيلد في البداية بعض الوقت، لكن في الفترة الماضية كثفنا من جهودنا وقدمنا عرضا بلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.25 ملايين دولار)، لكن النادي الإنجليزي طلب 3.25 ملايين جنيه إسترليني (4.23 ملايين دولار).

وقال "ولأننا نتمسك باستمرار اللاعب معنا، وافق الأهلي على المبلغ وأرسل موافقة مكتوبة إلى هدرسفيلد، ثم تلقينا موافقة من النادي الإنجليزي على بيع اللاعب نظير المبلغ المشار إليه".

وأضاف الأهلي في بيانه أنه بعد إبلاغ اللاعب بالموافقة المكتوبة على شرائه من هدرسفيلد، طلب بالتنسيق مع وكيل أعماله إرجاء إتمام انتقاله للأهلي لمدة يومين، لأنه تلقى عروضا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير.

أمير هشام : رمضان صبحي فنيا أعلي من محمد صلاح#التريند#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/oI14MjoErC — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) August 8, 2020

وتابع الأهلي "مدير التعاقدات تلقى اتصالا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل إلى بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية للنادي".

ونجح بيراميدز -الذي كان يملكه رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ- في إقناع أحمد فتحي والحارس شريف إكرامي بعدم التجديد للأهلي والانضمام لصفوفه، ليصبح صبحي رابع اللاعبين المنضمين إلى بيراميدز من الأهلي بعد عبد الله السعيد الذي سبق الجميع.

وشنت جماهير الأهلي حملة على اللاعب من خلال وسم باسمه يحتل الصدارة على تويتر في مصر منذ صباح الأربعاء.

رمضان صبحي خلّص في بيراميدز برقم خرافي لو رفضه كان هيتقال عليه مجنون.. لكن صدمة جديدة لجمهور الأهلي ورحيل في وقت صعب جداً — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) August 12, 2020

رمضان صبحى لعب 700 دقيقه مع الاهلى محليا وافريقيا وانتهت اعارته.مليون وستمائة الف سترلينى يعنى.33.5 مليون جنيه.يعنى دقيقة رمضان فى الملعب ب 48 الف جنيه يعنى الثانيه ب 800 جنيه مصرى.صدق او تصدق — كابتن عماد درباله🇦🇹 (@derbala_emad) August 7, 2020