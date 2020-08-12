لاعب برتبة رجل أعمال.. بيركاسي وأتالانتا وقصة نجاح شغلت الكرة الإيطالية

يكتب نادي أتالانتا فصلا جديدا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بخوضه اليوم مباراة الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وهو إنجاز تحقق بفضل رجل شارك مع الفريق لاعبا وسخر أمواله بعد الاعتزال لقيادة النادي نحو المجد.

ويلتقي أتالانتا باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم في أولى مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، الذي تستكمل مبارياته في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وحقق النادي الإيطالي مسيرة مميزة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي أهلته للمشاركة في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، وصنع المفاجأة بوصوله إلى ربع النهائي، وصار على بعد خطوة من المربع الذهبي.

ويقف خلف إنجازات الفريق رجل الأعمال أنطونيو بيركاسي الذي بدأت قصته مع أتالانتا في سبعينيات القرن الماضي، حيث شارك مع الفريق الأول عام 1971 وهو لم يكمل 18 عاما.

وكان بيركاسي يلعب في الدفاع، وشارك في 110 مباريات مع الفريق، قبل أن يقرر وضع حد لمسيرته وهو لم يتجاوز 25 عاما، مفضلا التركيز على عالم الأعمال.

واستطاع الرئيس الحالي لأتالانتا بناء إمبراطورية تضم شركات تعمل في مجالات مختلفة، مثل العقارات والمطاعم ومستحضرات التجميل، ويملك أكثر من ألف متجر، ويوظف نحو 9 آلاف شخص، وتجاوزت ثروته الشخصية مليار دولار.

وتولى بيركاسي (67 عاما) رئاسة أتالانتا في فترة أولى بين عامي 1990 و1994، وعاد لقيادة النادي في 2010 ليبدأ مشروعا لتطوير الفريق، كلل بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى في إيطاليا واحتلال مراكز متقدمة متفوقا على أندية عريقة مثل ميلان وروما.

واعتبر اللاعب السابق ورجل الأعمال الحالي أن النتائج التي حققها الفريق خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوزت التوقعات الأكثر تفاؤلا، ولكنه يؤكد أنه "لا يزال هناك الكثير لفعله"، وكشف في حوار سابق عن مشاريع مقبلة مع الفريق، وأبرزها تطوير ملعب أتليتي أزوري الذي تم شراؤه من البلدية.