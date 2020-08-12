إشبيلية يضرب موعدا مع مان يونايتد وشاختار يواجه إنتر بنصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريقا إشبيلية الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني إلى الدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوز الأول على وولفرهامبتون الإنجليزي 1-صفر، والثاني على بازل السويسري 4-1 في ربع النهائي.

وضرب إشبيلية موعدا مع مانشستر يونايتد الأحد المقبل في مباراة قوية بالدور نصف النهائي للبطولة، في حين أن شاختار سيواجه إنتر ميلان الاثنين المقبل.

وبعد أن أضاع راؤول خيمينيز ضربة جزاء لوولفرهامبتون سجل لوكاس أوكامبوس هدف الفوز لإشبيلية في الدقيقة الـ88 ليحسم المباراة لصالح فريقه.

#الدوري_الأوروبي ⚽️ 🧤 الحارس الدولي المغربي 🇲🇦 ياسين بونو يحرم وولفرهامبتون من التقدم بتصديه الرائع لركلة جزاء نفذها خيمينيز اشترك الآن ولا تفوت المتعة 😍👇

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وعلى العكس تماما، حفل فوز شاختار على بازل بالأهداف والإثارة، وبدأ الفريق الأوكراني بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق جونيور مورايس، وأضاف تايسون الهدف الثاني في الدقيقة الـ22.

وسجل ألان باتريك الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ75، وأضاف دوملسون كورديرو دوس سانتوس الهدف الرابع في الدقيقة الـ88، قبل أن يقلص ريكي فان فولسفينكيل النتيجة بعده بدقيقتين بتسجيله هدف بازل الوحيد.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) قرر إقامة المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بداية من الدور ثمن النهائي للبطولة، وإقامة جميع مباريات البطولة في منطقة راين-رور غرب ألمانيا.