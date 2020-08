شاهد.. قائد المنتخب الروسي السابق يضرب الحكم اعتراضا على عدم احتسابه ركلة جزاء

اعتدى قائد المنتخب الروسي السابق لكرة القدم رومان شيروكوف، بالضرب على أحد الحكام بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء طالب بها اللاعب.

وتم نقل الحكم نيكيتا دانتشينكو، إلى المستشفى لعلاج التورم والجروح القطعية التي أصيب بها في وجهه نتيجة اللكمة المباشرة التي وجهها له شيروكوف، بعد أن أشهر له الحكم الكارت الأحمر.

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020