شاهد.. قائد المنتخب الروسي السابق يضرب الحكم اعتراضا على عدم احتسابه ركلة جزاء

اعتدى قائد المنتخب الروسي السابق لكرة القدم رومان شيروكوف، بالضرب على أحد الحكام بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء طالب بها اللاعب.

وتم نقل الحكم نيكيتا دانتشينكو، إلى المستشفى لعلاج التورم والجروح القطعية التي أصيب بها في وجهه نتيجة اللكمة المباشرة التي وجهها له شيروكوف، بعد أن أشهر له الحكم الكارت الأحمر.

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0 — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020

وبدأت الواقعة بعد احتجاج شيروكوف على عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه أثناء مباراة بدوري الهواة الروسي، ثم ركضه تجاه الحكم موجها إليه اعتراضات غير لائقة، مما دفع الحكم إلى طرده ليقوم لاعب الوسط السابق بلكم الحكم على وجهه لكمة قوية أسقطته أرضا، ثم ركله بالقدم بينما يحاول لاعبو الفريقين كبح جماحه.

وذكرت تقارير صحفية أنه تم إيقاف شيروكوف، من قناة (MatchTV) التي يعمل بها محللا لمباريات كرة القدم، وأن اللاعب السابق لفريق زينيت، نشر اعتذارًا مطولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب فيه عن أسفه الشديد بشأن الحادثة.