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ريال مدريد يعتبره نجم المستقبل.. ميسي الياباني سعيد بالإعارة إلى فياريال

كوبو (يمين) يتنافس على الكرة مع فينيسيوس زميله السابق في ريال مدريد (غيتي)
كوبو (يمين) يتنافس على الكرة مع فينيسيوس زميله السابق في ريال مدريد (غيتي)
11/8/2020

قال الياباني الدولي تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن عقد إعارته إلى فياريال كان أفضل عرض إعارة تلقاه، وذلك أثناء مراسم تقديمه من قبل فياريال اليوم الثلاثاء.

وينضم كوبو (19 عاما) إلى فياريال بعقد إعارة من ريال مدريد يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي، الذي قضاه معارا لفريق ريال مايوركا.

وقال كوبا "كانت هناك عروض أخرى، لكن هذا كان أفضل العروض، لهذا جئت إلى هنا".

ويعلق ريال مدريد آمالا عريضة على كوبو، باعتباره أحد أبرز نجوم مستقبل النادي، وسبق أن لعب بقطاعات الناشئين ببرشلونة، ويلقب بميسي الياباني، نظرا لموهبته الفائقة، وانتقل إلى ريال مدريد قادما من إف سي طوكيو في 2019.

ويشكل الانضمام إلى فياريال خطوة إلى الأمام في مسيرة كوبو الشاب، الذي شارك أساسيا في 23 مباراة مع فريق ريال مايوركا الموسم الماضي.

وأنهى فياريال الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإسباني، وسيشارك تحت قيادة مديره الفني الجديد أوناي إيمري في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال كوبو "جئت هنا بهدف تقديم موسم رائع على المستويين الفردي والجماعي".

وأضاف "هذا ناد كبير حقا، وأتمنى مساعدته في تقديم ما هو أفضل".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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