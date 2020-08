ريال مدريد يعتبره نجم المستقبل.. ميسي الياباني سعيد بالإعارة إلى فياريال

قال الياباني الدولي تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن عقد إعارته إلى فياريال كان أفضل عرض إعارة تلقاه، وذلك أثناء مراسم تقديمه من قبل فياريال اليوم الثلاثاء.

وينضم كوبو (19 عاما) إلى فياريال بعقد إعارة من ريال مدريد يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي، الذي قضاه معارا لفريق ريال مايوركا.

Take Kubo is on the pitch at his new stadium. 🌱🏟 We can't wait to see you playing at the #EstadioDeLaCerámica ! #WelcomeKubo pic.twitter.com/XLIXlRMcQt

وقال كوبا "كانت هناك عروض أخرى، لكن هذا كان أفضل العروض، لهذا جئت إلى هنا".

ويعلق ريال مدريد آمالا عريضة على كوبو، باعتباره أحد أبرز نجوم مستقبل النادي، وسبق أن لعب بقطاعات الناشئين ببرشلونة، ويلقب بميسي الياباني، نظرا لموهبته الفائقة، وانتقل إلى ريال مدريد قادما من إف سي طوكيو في 2019.

#VillarrealTV | This is what the newest #Villarreal player is capable of! 👀⚽

We can't wait to see you playing for us, Take Kubo! 🤩👏#WelcomeKubo pic.twitter.com/fmOgqcRTj8

— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) August 11, 2020