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ركلة جزاء تنقذ مانشستر يونايتد من فخ كوبنهاغن

تأهل صعب لمانشستر يونايتد أحد المرشحين للتتويج بلقب الدوري الأوروبي (رويترز)
تأهل صعب لمانشستر يونايتد أحد المرشحين للتتويج بلقب الدوري الأوروبي (رويترز)
10/8/2020

انتظر مانشستر يونايتد إلى غاية الأشواط الإضافية لإحراز هدف من ركلة جزاء ضمن به الفوز على كوبنهاغن الدانماركي والعبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وضمن الأداور الإقصائية للدوري الأوروبي التي تستضيفها ألمانيا واجه مانشستر يونايتد نادي كوبنهاغن على ملعب راين إينرجي في كولونيا بدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعد أن ألغى الحكم هدفا سجله ماسون جرينوود لمانشستر في الدقيقة الـ45 بداعي التسلل.

واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي حسمه مانشستر بهدف سجله برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة الـ95.

المصدر : وكالات

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