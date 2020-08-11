ركلة جزاء تنقذ مانشستر يونايتد من فخ كوبنهاغن

انتظر مانشستر يونايتد إلى غاية الأشواط الإضافية لإحراز هدف من ركلة جزاء ضمن به الفوز على كوبنهاغن الدانماركي والعبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وضمن الأداور الإقصائية للدوري الأوروبي التي تستضيفها ألمانيا واجه مانشستر يونايتد نادي كوبنهاغن على ملعب راين إينرجي في كولونيا بدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعد أن ألغى الحكم هدفا سجله ماسون جرينوود لمانشستر في الدقيقة الـ45 بداعي التسلل.

واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي حسمه مانشستر بهدف سجله برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة الـ95.