إنتر ميلان يحسم أول بطاقة عبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

حسم نادي إنتر ميلان بطاقة العبور الأولى إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على باير ليفركوزن 2-1 في افتتاح مواجهات ربع النهائي التي تستضيفها ألمانيا.

وعلى ملعب إسبريت أرينا في دوسلدورف سجل نيكولو باريلا وروميلو لوكاكو هدفي إنتر في الدقيقتين الـ15 والـ21، وقلص ليفركوزن النتيجة عبر نجمه كاي هايفيرتز في الدقيقة الـ25.

وحرمت تقنية فيديو التحكيم المساعد (فار) إنتر ميلان من ركلتي جزاء، لتنتهي المواجهة بفوز ضمن للنادي الإيطالي التأهل لمواجهة المتأهل من المباراة التي ستجمع الثلاثاء بين شاختار دونيتسك الأوكراني وبازل السويسري.