الأندية الـ 10 الأعلى أجرا أوروبيا

أصبحت كرة القدم على مدى العقدين الماضيين صناعة ضخمة حققت أرباحا بمليارات الدولارات للأندية الكبرى ونجومها على المستوى الأوروبي، وهو ما يفسر ارتفاع قيمة الرواتب السنوية التي تنفقها الأندية على اللاعبين.

وكشف موقع (SafeBettingSites) عن قائمة تضم أكثر 10 أندية أوروبية إنفاقا على رواتب اللاعبين في الموسم الماضي 2019-2020.

وتصدر نادي برشلونة القائمة حيث بلغ متوسط رواتب لاعبيه 12.28 مليون دولار، وذلك بعد أن حقق النادي الكتالوني عائدات قياسية بلغت نحو 960 مليون دولار في موسم 2018-2019.

واحتل ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، صاحب أكبر علامة تجارية لكرة القدم في العالم، المرتبة الثانية في القائمة بمتوسط رواتب بلغ 11.15 مليون دولار، يليه يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي (​​10.11 ملايين دولار).

وتشير الإحصاءات إلى أن برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، هي الأندية الأوروبية الثلاثة الوحيدة التي يبلغ متوسط ​​راتب اللاعب السنوي فيها 10 ملايين دولار.

وتهيمن الأندية الإنجليزية على المراكز التالية حتى العاشر، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع (​​9.15 ملايين دولار) يليه باريس سان جيرمان الفرنسي (8.93 ملايين دولار)، ثم بايرن ميونيخ الألماني (8.12 ملايين دولار).

فيما تحتل المراكز من السابع حتى العاشر على التوالي أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي (8.02 ملايين دولار)، وبطل البريميرليغ ليفربول (7.25 ملايين دولار)، وأتلتيكو مدريد الإسباني (7.04 ملايين دولار)، وأرسنال الإنجليزي (6.27 ملايين دولار).