هل ينتقل أوزيل إلى الفريق المفضل لأردوغان في تركيا؟

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم الألماني مسعود أوزيل يقترب من مغادرة نادي أرسنال بعد خروجه من حسابات المدرب مايكل أرتيتا، وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

واستندت التقارير إلى صورة نشرها قطب الإعلام التركي أوكون إليكالي على موقع إنستغرام تجمع أوزيل وأوكان بوروك مدرب باشاك شهير.

وتوج نادي باشاك شاهير مؤخرا بلقب الدوري التركي، ويحظى الفريق الذي تأسس في عام 2014 بالرعاية بشكل أساسي من الشركات المرتبطة بالحكومة، ومنها سلسلة مستشفيات "ميديبول".

ويعتبر باشاك شهير النادي المفضل لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان في مقدمة الحاضرين في حفل زفاف أوزيل صيف العام الماضي.

ولم يتأخر نادي باشاك شاهير في الرد على هذه التقارير، وقال متحدث عن الفريق لوكالة الأنباء الألمانية إن "هذه التقارير غير صحيحة، هذه ليست الحقيقة".

ويمتد عقد أوزيل (31 عاما) مع أرسنال حتى صيف 2021، وذكرت تقارير في إنجلترا أن إدارة النادي اللندني تسعى للتوصل إلى اتفاق مع اللاعب من أجل فسخ عقده مقابل حصوله على تعويض مالي.