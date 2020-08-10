ريال مدريد يخطط لضم نجم يوفنتوس.. وعين بيرلو على إيسكو

يخطط ريال مدريد لتدعيم صفوفه بصفقات تبادلية لتقليل الإنفاق المالي بسبب تأثر الميزانية بالخسائر الناتجة عن جائحة كورونا.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الريال يخطط لتقديم عرض ضخم لضم نجم يوفنتوس باولو ديبالا هذا الصيف.

ووفقا لموقع "Sport Mediaset" فإن بطل الدوري الإسباني يريد التعاقد مع ديبالا مقابل انتقال توني كروس أو إيسكو إلى تورينو، ومبلغ من المال يتم الاتفاق عليه مع يوفنتوس.

وقال الموقع إن الصفقة قد تزيد على 100 مليون يورو، وهو ما دفع النادي الملكي لإدخال المبادلة فيها لتقليل ما سيدفعه، ولكن تواجهه عقبة كبيرة تتمثل في إمكانية رغبة حامل لقب الدوري الإيطالي الحفاظ على النجم الأرجنتيني الشاب لتعزيز صفوفه بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا.

وقد بدأ يوفنتوس محادثات مع ديبالا بشأن توقيعه على عقد جديد، بعد التكهنات برغبة باريس سان جيرمان في التعاقد معه أيضا، وهو منافس قوي للريال في التعاقدات.

وما يعزز موقف الملكي في إتمام الصفقة ما أكدته تقارير صحيفة إسبانية، بأن المدرب الجديد ليوفنتوس أندريا بيرلو، معجب بطريقة أداء ومهارات إيسكو البالغ 28 عاما، وأنه قد طالب إدارة اليوفي بالتعاقد مع اللاعب في صيف 2019.

وكان توتنهام ومانشستر يونايتد يريدان أيضا ضم النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عامًا الصيف الماضي قبل انهيار موسم الانتقالات، ولا يستبعد تجديد رغبتهما في الصفقة.

وسجل ديبالا 17 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم بدور كبير في تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي الموسمين الماضيين.