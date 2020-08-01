يشبه غوارديولا.. مولر يوضح سر نجاح بايرن تحت قيادة فليك

أثنى توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم على المدير الفني هانزي فليك، خلال مقابلة نشرت اليوم السبت، مشبها إياه بالمدرب السابق للفريق البافاري بيب غوارديولا.

وقال اللاعب البالغ 31 عاما إن أداء بايرن بات يحمل ملامح واضحة منذ تولي فليك المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مثلما كان الحال خلال فترة تولي غوارديولا تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016.

وأضاف مولر "سمح لكل لاعب بإضافة لمسة فردية في مركزه حسب العروض التي يقدمها ونقاط القوة والضعف، لكن مع الالتزام بالمهمة المحددة لمركزه".

وأكد أن الفريق لا يشهد إلزاما أو تعنتا في التعليمات، بقوله "إن لم يقم أي لاعب بالمطلوب، يتدخل آخر بشكل سريع لتغطيته."

وأضاف "عدنا إلى ذلك إلى حد ما تحت قيادة هانزي، فهناك خطوط إرشادية لكل مركز. لا توجد خيارات ولكن توجد إرشادات".

واستعاد مولر مستوياته المعهودة تحت قيادة فليك بعد فترة صعبة عاشها تحت قيادة المدرب السابق نيكو كوفاتش، وقال إن فليك طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته التي يمكن رصدها بوضوح.