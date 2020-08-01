يشبه غوارديولا.. مولر يوضح سر نجاح بايرن تحت قيادة فليك

أعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء تمديد عقد مهاجمه توماس مولر حتى العام 2023.
أثنى توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم على المدير الفني هانزي فليك، خلال مقابلة نشرت اليوم السبت، مشبها إياه بالمدرب السابق للفريق البافاري بيب غوارديولا.
وقال اللاعب البالغ 31 عاما إن أداء بايرن بات يحمل ملامح واضحة منذ تولي فليك المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مثلما كان الحال خلال فترة تولي غوارديولا تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016.
الكبير وصل 👑#بايرن_مارسيليا #جولة_آودي pic.twitter.com/jzyOlz4FC7
— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 31, 2020
وأضاف مولر "سمح لكل لاعب بإضافة لمسة فردية في مركزه حسب العروض التي يقدمها ونقاط القوة والضعف، لكن مع الالتزام بالمهمة المحددة لمركزه".
وأكد أن الفريق لا يشهد إلزاما أو تعنتا في التعليمات، بقوله "إن لم يقم أي لاعب بالمطلوب، يتدخل آخر بشكل سريع لتغطيته."
طاقم تدريب #البايرن! 😁📸
فليك وفريقه: طاقم التدريب الحالي لبايرن ⚪🔴https://t.co/Te2e4n6P9K pic.twitter.com/lQpLuphd1I
— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 29, 2020
وأضاف "عدنا إلى ذلك إلى حد ما تحت قيادة هانزي، فهناك خطوط إرشادية لكل مركز. لا توجد خيارات ولكن توجد إرشادات".
واستعاد مولر مستوياته المعهودة تحت قيادة فليك بعد فترة صعبة عاشها تحت قيادة المدرب السابق نيكو كوفاتش، وقال إن فليك طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته التي يمكن رصدها بوضوح.