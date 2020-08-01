موسم كارثي لأغلى حارس في العالم

يبدو أن الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس مرمى تشلسي وأغلى حارس في العالم، لن يلعب مجددا مع البلوز.

فالإنجليزي فرانك لامبارد مدرب الفريق سيبقي حارس مرمى أتلتيك بيلباو السابق -الذي انتقل إلى الفريق اللندني صيف 2018 مقابل نحو 80 مليون يورو- على دكة البدلاء في نهائي كأس الاتحاد ضد أرسنال الثلاثاء المقبل، ويشرك الأرجنتيني ويلي كابييرو (38 عاما) مكانه.

كما أن كيبا (25 عاما) قد لا يلعب في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ بألمانيا في 8 أغسطس/آب، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز البايرن في "ستامفورد بريدج" بثلاثية نظيفة.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن لامبارد وضع كيبا في سوق الانتقالات وبدأ البحث جديا عن بديل، مع وجود عدة خيارات من بينها: يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، ونيك بوب (بيرنلي)، ومانويل نوير (بايرن ميونيخ)، ورومان بوركي (بوروسيا دورتموند).

ولم يشارك كيبا في المباراة الأخيرة لتشلسي في البريميرليغ التي فاز بها على وولفرهامبتون الأحد الماضي بهدفين من دون رد، وحل مكانه كابييرو.

وتشير الأرقام إلى أن كيبا يمرّ بموسم كارثي، فقد: