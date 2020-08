شاهد.. أوباميانغ يهدي أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

قلب فريق أرسنال الطاولة على تشلسي، وحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل تشلسي إلى المباراة بقوة، وحقق التقدم في الدقيقة الخامسة بهدف من الأميركي كريستيان بوليسيتش.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 28 من أجل إحراز هدف التعادل والذي جاء بأقدام المهاجم الغابوني بيير إمريك أوباميانغ من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الثاني محاولات من الفريقين لتحقيق التقدم، قبل أن يعود أوباميانغ ويحرز الهدف ثاني له ولفريقه في الدقيقة 68.

