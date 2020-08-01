شاهد.. أوباميانغ يهدي أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

أسدل الستار على موسم 2019-2020 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحفلت الجولة 38 الأخيرة بالقوة والإثارة ما بين الفرق التي تسعى للتأهل الأوروبي والأخرى التي تحاول الهروب من الهبوط.
قلب فريق أرسنال الطاولة على تشلسي، وحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
ودخل تشلسي إلى المباراة بقوة، وحقق التقدم في الدقيقة الخامسة بهدف من الأميركي كريستيان بوليسيتش.
𝙂𝙊𝘼𝙇! ⚽ @Arsenal 0-1 @ChelseaFC
Christian Pulisic gives Chelsea an early lead!
Watch ➡️ https://t.co/VC9FJpayYr#FACupFinal #ARSCHE pic.twitter.com/09HcuHCtKc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 1, 2020
وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 28 من أجل إحراز هدف التعادل والذي جاء بأقدام المهاجم الغابوني بيير إمريك أوباميانغ من ركلة جزاء.
𝙂𝙊𝘼𝙇! ⚽ @Arsenal 1-1 @ChelseaFC
Aubameyang levels from the penalty spot!
Watch ➡️ https://t.co/VC9FJpayYr#FACupFinal #ARSCHE pic.twitter.com/BrWvxwpbFO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 1, 2020
وشهد الشوط الثاني محاولات من الفريقين لتحقيق التقدم، قبل أن يعود أوباميانغ ويحرز الهدف ثاني له ولفريقه في الدقيقة 68.
𝙂𝙊𝘼𝙇! ⚽ @Arsenal 2-1 @ChelseaFC
Aubameyang gets his 2nd of the game and Arsenal come from behind!
Watch ➡️ https://t.co/VC9FJpayYr#FACupFinal #ARSCHE pic.twitter.com/F02F5H4NRT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 1, 2020
ولم يكن تشلسي محظوظا خلال هذه المباراة فقد اضطر المدرب فرانك لامبارد لإجراء تبديلين إجباريين بعد إصابة كل من سيزار إزبيليكويتا وبوليسيتش كما أصيب البديل الإسباني بيدرو على مستوى الكتف باللحظات الأخيرة، وتضاعفت المعاناة بعد طرد متوسط الميدان ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 73.
وأحرز أرسنال لقب كأس الاتحاد للمرة 14 في تاريخه، وعزز موقعه في صدارة ترتيب الفرق الأكثر تتويجا بأقدم مسابقة كروية بدأت عام 1871.
وبفضل هذا التتويج، ضمن الفريق الذي يدربه الإسباني مايكل أرتيتا المشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.