شاهد.. أوباميانغ يهدي أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

قلب فريق أرسنال الطاولة على تشلسي، وحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل تشلسي إلى المباراة بقوة، وحقق التقدم في الدقيقة الخامسة بهدف من الأميركي كريستيان بوليسيتش.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 28 من أجل إحراز هدف التعادل والذي جاء بأقدام المهاجم الغابوني بيير إمريك أوباميانغ من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الثاني محاولات من الفريقين لتحقيق التقدم، قبل أن يعود أوباميانغ ويحرز الهدف ثاني له ولفريقه في الدقيقة 68.

ولم يكن تشلسي محظوظا خلال هذه المباراة فقد اضطر المدرب فرانك لامبارد لإجراء تبديلين إجباريين بعد إصابة كل من سيزار إزبيليكويتا وبوليسيتش كما أصيب البديل الإسباني بيدرو على مستوى الكتف باللحظات الأخيرة، وتضاعفت المعاناة بعد طرد متوسط الميدان ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 73.

وأحرز أرسنال لقب كأس الاتحاد للمرة 14 في تاريخه، وعزز موقعه في صدارة ترتيب الفرق الأكثر تتويجا بأقدم مسابقة كروية بدأت عام 1871.

وبفضل هذا التتويج، ضمن الفريق الذي يدربه الإسباني مايكل أرتيتا المشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.