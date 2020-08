ريال مدريد سينتصر.. فاران يحدد 3 أسلحة سيعبر بها الملكي مانشستر سيتي

بعد فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بدأ التركيز على المواجهة المرتقبة للفريق مع مانشستر سيتي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا البطولة المفضلة للملكي.

ويثق اللاعب الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد بأن الخبرة والمدرب زين الدين زيدان وهداف الفريق كريم بنزيمة سيحسمون مواجهة مانشستر سيتي الذي فاز بمباراة الذهاب بملعب سانتياغو برنابيو 2-1.

وقال فاران لموقع "يويفا" (UEFA) الرسمي على الإنترنت "لسنا قلقين، فلدينا الكثير من الخبرة في هذه المباريات الكبيرة، دائما هدفنا هو الفوز، ونحن مصممون على ذلك، وسنفعل كل ما بوسعنا تماما كما نفعل دائما في هذه البطولة".

وأضاف فاران أن "تأثير زيدان لا يمكن تجاهله، فهو يمنحنا الثقة والهدوء، ويدعمني ويسدي لي النصح، وقد دفعني إلى المخاطرة ولعب دور أكبر لمساعدة الفريق على هجوميا".

وتطرق حديث فاران إلى مواطنه كريم بنزيمة هداف ريال مدريد هذا الموسم برصيد 21 هدفا في الليغا، مؤكدا أنه لم يتفاجأ بتألق بنزيمة.

