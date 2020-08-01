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رونالدو يتوج إيموبيلي بجائزة الحذاء الذهبي

إيموبيلي (يسار) خلال مواجهة لاتسيو مع يوفنتوس (وكالة الأناضول)
إيموبيلي (يسار) خلال مواجهة لاتسيو مع يوفنتوس (وكالة الأناضول)
1/8/2020

بعد استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة فريق يوفنتوس في مباراته اليوم السبت أمام روما أصبح من المؤكد تتويج مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي بلقب هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقبل انطلاق مباريات الجولة الـ38 والأخيرة من الكالتشيو يتصدر إيموبيلي قائمة الهدافين برصيد 35 هدفا، متفوقا على أقرب منافسيه رونالدو بـ4 أهداف، فيما يحتل روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان المركز الثالث بفارق كبير برصيد 23 هدفا.

وبعد ضمانه لقب الدوري الإيطالي فضّل ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس منح الراحة اللازمة للنجم البرتغالي قبل مواجهة ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

ويحلم ساري كما رونالدو بالتتويج بلقب أبطال أوروبا مع يوفنتوس الذي لم يفز بهذا اللقب منذ 1996.

وسيتوج إيموبيلي أيضا بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الكبرى، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي سجل 34 هدفا.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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