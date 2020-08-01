رونالدو يحتفل بلقب الدوري الإيطالي بشراء سيارة ويخت بـ18 مليون دولار

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوز فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم على طريقته الخاصة جدا.

ونشر رونالدو صورته وهو متكئ على سيارة بوغاتي فارهة "شيرون"، في ظل تأكيد صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية شراءه سيارة بوغاتي جديدة يتخطى سعرها 11 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن رونالدو سيتسلم سيارته الخارقة الجديدة العام المقبل، لأنها تعد من الإصدارات المحدودة بالشركة المصنعة، حيث تم إنتاج 10 سيارات منها فقط.

كما اشترى رونالدو يختا لقضاء بعض الوقت عليه مع أسرته يبلغ سعره أكثر من 7 ملايين دولار، ونشر بعض الصور له على متن اليخت في عرض البحر.