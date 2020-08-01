برشلونة يستعد لمعاقبة آرثر بأضخم غرامة في تاريخ النادي

تعقد إدارة نادي برشلونة جلسة عمل مع ممثلي اللاعب البرازيلي آرثر ميلو بعد غد الاثنين من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي اندلعت بسبب رفض اللاعب الالتحاق بتدريبات النادي الكتالوني، ومطالبته بعدم استكمال ما تبقى من مباريات لهذا الموسم.

وسافر آرثر (23 عاما) إلى بلاده بعد نهاية الدوري قبل نحو أسبوعين، ورفض العودة إلى والمشاركة في التدريبات استعدادا لمواجهة نابولي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ورفض برشلونة طلب اللاعب فسخ عقده قبل شهر واحد من انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي ضمن صفقة تبادلية ينتقل بموجبها البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

واعتبر النادي الكتالوني في وقت سابق أن تصرف آرثر بمثابة "تمرد وعدم انضباط". وقالت صحيفة "سبورت" ( SPORT) الإسبانية إن جلسة الاثنين المقبل قد تشهد الاتفاق على إغلاق ملف اللاعب مقابل دفعه أكبر غرامة مالية في تاريخ النادي، من دون أن تحدد قيمة تلك الغرامة.

ويلعب آرثر ضمن صفوف برشلونة منذ موسمين، خاض خلالهما 72 مباراة. ولكنه لم يشارك مع الفريق منذ الإعلان عن صفقة انتقاله إلى يوفنتوس نهاية يونيو/حزيران الماضي.