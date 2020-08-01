السلطان يرفع التحدي: سألعب بهذا المستوى حتى عمر الخمسين

قال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه قادر على اللعب في المستوى العالي لسنوات طويلة، وأكد قدرته على الحفاظ على مستواه حتى بلوغه الخمسين من عمره.

ونشر اللاعب الملقب بالسلطان -عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي- صورة معدلة تظهر آثار العمر على وجهه، وتحمل تصريحا يقول فيه "أنا قادر على تقديم نفس المستوى حتى الخمسين" وأرفق ذلك بتعليق ساخر قال فيه "أنا أتفق مع زلاتان".

والتحق إبراهيموفيتش (38 عاما) بنادي ميلان الإيطالي مطلع العام الحالي، وساهم في قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة وخاصة خلال المرحلة التي تلت التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبعد معاناته في النصف الأول من الموسم، لم يخسر ميلان سوى مرتين فقط منذ انضمام إبراهيموفيتش إلى صفوفه، وسجل اللاعب تسعة أهداف خلال 19 مباراة مع الفريق.