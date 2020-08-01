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السلطان يرفع التحدي: سألعب بهذا المستوى حتى عمر الخمسين

إبراهيموفيتش سجل تسعة أهداف منذ انضمامه إلى ميلان مطلع العام الحالي (غيتي)
إبراهيموفيتش سجل تسعة أهداف منذ انضمامه إلى ميلان مطلع العام الحالي (غيتي)
1/8/2020

قال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه قادر على اللعب في المستوى العالي لسنوات طويلة، وأكد قدرته على الحفاظ على مستواه حتى بلوغه الخمسين من عمره.

ونشر اللاعب الملقب بالسلطان -عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي- صورة معدلة تظهر آثار العمر على وجهه، وتحمل تصريحا يقول فيه "أنا قادر على تقديم نفس المستوى حتى الخمسين" وأرفق ذلك بتعليق ساخر قال فيه "أنا أتفق مع زلاتان".

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I agree with Zlatan

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والتحق إبراهيموفيتش (38 عاما) بنادي ميلان الإيطالي مطلع العام الحالي، وساهم في قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة وخاصة خلال المرحلة التي تلت التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبعد معاناته في النصف الأول من الموسم، لم يخسر ميلان سوى مرتين فقط منذ انضمام إبراهيموفيتش إلى صفوفه، وسجل اللاعب تسعة أهداف خلال 19 مباراة مع الفريق.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الشكوك بشأن استمراره مع نادي ميلان الموسم المقبل، ووجه انتقادات لاذعة لإدارة الفريق، وقال إنه لا يعرف المدرب الألماني الجديد الذي يقترب من قيادة الفريق.

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