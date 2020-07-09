ليس ميسي.. أعظم لاعب في تاريخ برشلونة

حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الحالي في تصويت جماهيري أجراه موقع "رانكر" (ranker) خلف اثنين من أساطير اللعبة، هما مواطنه دييغو مارادونا الذي تصدر القائمة، وجاء النجم البرازيلي رونالدينيو ثانيا.

ورغم فوز ميسي بـ6 كرات ذهبية، و10 ألقاب في الليغا، و4 بدوري الأبطال؛ فإن الجماهير التي شاركت في التصويت لم تمنحه لقب "الأعظم في تاريخ البرسا".

يذكر أن مارادونا انتقل عام 1982 إلى البرسا من بوكا جونيورز مقابل 7 ملايين يورو، لكن الإصابات دمرت مسيرته مع الفريق الكتالوني، لينتقل إلى نابولي عام 1984، ويصبح ملك المدينة من دون منازع.

ونشر الموقع المتخصص أسماء 25 لاعبا اختيروا كعظماء الفريق الكتالوني صاحب التاريخ العريق: