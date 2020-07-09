البث الحي
كرة قدم

ليس ميسي.. أعظم لاعب في تاريخ برشلونة

ميسي حل ثالثا في القائمة (غيتي)
ميسي حل ثالثا في القائمة (غيتي)
9/7/2020

حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الحالي في تصويت جماهيري أجراه موقع "رانكر" (ranker) خلف اثنين من أساطير اللعبة، هما مواطنه دييغو مارادونا الذي تصدر القائمة، وجاء النجم البرازيلي رونالدينيو ثانيا.

ورغم فوز ميسي بـ6 كرات ذهبية، و10 ألقاب في الليغا، و4 بدوري الأبطال؛ فإن الجماهير التي شاركت في التصويت لم تمنحه لقب "الأعظم في تاريخ البرسا".

يذكر أن مارادونا انتقل عام 1982 إلى البرسا من بوكا جونيورز مقابل 7 ملايين يورو، لكن الإصابات دمرت مسيرته مع الفريق الكتالوني، لينتقل إلى نابولي عام 1984، ويصبح ملك المدينة من دون منازع.

ونشر الموقع المتخصص أسماء 25 لاعبا اختيروا كعظماء الفريق الكتالوني صاحب التاريخ العريق:

  1. الأرجنتيني مارادونا (1982-1984)
  2. البرازيلي رونالدينيو (2003-2008)
  3. الأرجنتيني ميسي (2014 وحتى الآن)
  4. الهولندي يوهان كرويف (1973-1978)
  5. الإسباني أندريس إنييستا (2002-2018)
  6. الإسباني تشافي هيرنانديز (1998-2015)
  7. الإسباني كارلوس بويول (1999-2014)
  8. البرازيلي رونالدو نازاريو (1996-1997)
  9. البرازيلي نيمار (2013-2017)
  10. الإسباني جيرارد بيكيه (2008-حتى الآن)
  11. الأورغوياني لويس سواريز (2014-حتى الآن)
  12. البرازيلي داني ألفيش (2008-2016)
  13. الإسباني سيرجيو بوسكيتس (2008-حتى الآن)
  14. الكاميروني صامويل إيتو (2004-2009)
  15. البرازيلي ريفالدو (1997-2002)
  16. الإسباني ديفيد فيا (2010-2013)
  17. الهولندي رونالد كومان (1989-1995)
  18. البرازيلي روماريو (1993-1995)
  19. البلغاري خريستو ستويشكوف (1990-1995، 1996-1998)
  20. الحارس الإسباني فيكتور فالديز (2002-2014)
  21. الدانماركي مايكل لاودروب (1989-1994)
  22. البرتغالي ديكو (2004-2008)
  23. المجري لاديسلاو كوبالا (1950-1961)
  24. الروماني جورجي هاجي (1994-1996)
  25. الهولندي باتريك كلويفرت (1998-2004)
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

شاهد.. ميسي والخوف من الإصابة بكورونا

كان على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أن يعيد قياس درجة الحرارة ثلاث مرات قبل دخوله أمس الأحد إلى ملعب "سيراميكا" الخاص بنادي فياريال.

بعد تقارير عن مغادرته البرسا.. ميسي ورونالدو في يوفنتوس وحلم جماهير الكرة

مرة أخرى، تتكثف التقارير ويكثر الحديث عن احتمال رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة مع وجود عدة أندية مستعدة لدفع عشرات الملايين للتعاقد مع "البولغا"، وفي مقدمتها مانشستر سيتي ويوفنتوس.

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة