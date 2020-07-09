غيابات كثيرة دفاعا وهجوما.. زيدان ومعضلة تشكيلة مواجهة ألافيس

في ظل غيابات كثيرة، يستضيف ريال مدريد غدا الجمعة ألافيس في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

والغيابات ستكون مؤثرة في الدفاع، حيث ليس لدى المدرب زين الدين زيدان سوى 3 مدافعين جاهزين، في ظل غياب داني كاربخال وسيرجيو راموس بسبب عقوبة الإيقاف، وناتشو يعاني من إصابة ستبعده طويلا عن الملاعب، كما كُشف اليوم عن إصابة مارسيلو الذي سيغيب عن مواجهة غد أيضا.

وبناء على ما تقدم، فالمدافعون المتوفرون هم فيرلاند مندي وإيدير ميليتاو ورافايل فاران والأخير عاد للتو من إصابة (دوار) غاب بسببها عن مباراة أتلتيك بلباو قبل أيام.

وكان "زيزو" يخطط لإشراك ميليتاو وفاران كقلبي دفاع ومارسيلو كظهير أيسر ومندي كظهير أيمن ولكن إصابة البرازيلي ستجبر زيدان على إشراك لوكاس فاسكيز كظهير أيمن وإعادة مندي لمركزه الطبيعي.

والمعاناة ليست على الصعيد الدفاعي فقط بل امتدت إلى الهجوم، فلوكا يوفيتش وضع نفسه في الحجر الصحي بعد مخالطته لصديق مصاب بفيروس كورونا، ومشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور ليست مضمونة رغم أن نتيجة فحصه بكورونا جاءت سلبية.

أما البلجيكي إيدن هازارد فيتأهب للعودة بعد تعافيه من الإصابة وقد لا يكون جاهزا تماما للمشاركة غدا.

ولدى سؤاله عن كل هذه الغيابات، أجاب زيدان "لدي تصور عن التشكيلة التي ستلعب غدا ولكنني لن أكشف عنها على الملأ".