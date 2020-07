صلاح يحقق رقما مميزا ويقود ليفربول لفوز جديد

قاد النجم المصري محمد صلاح نادي ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي، وسجل هدفين عزز بهما رصيده في سباق المنافسة على لقب هداف المسابقة للموسم الثالث على التوالي.

وضمن منافسات المرحلة 34 للدوري الإنجليزي، عاد ليفربول بالفوز 3-1 من ملعب برايتون، وعزز موقعه في الصدارة ووصل إلى 92 نقطة في رحلة البحث عن كسر حاجز 100 نقطة، بعد حسم لقب الدوري الشهر الماضي.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرا لليفربول في الدقيقة السادسة، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة، في حين قلص لياندرو تروسارد الفارق بتسجيله هدفا لبرايتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل صلاح تألقه في المباراة عقب تسجيله الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفا، وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي (المتصدر) مهاجم ليستر سيتي.

100 – Mo Salah has reached 100 goal involvements for @LFC in the @premierleague (73 goals, 27 assists in 104 apps), becoming just the fourth player to do so for the Reds after Steven Gerrard (212), Robbie Fowler (158) and Michael Own (148). Century. pic.twitter.com/MmXjvn3l8F

— OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020