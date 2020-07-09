شاهد.. برشلونة يتمسّك بملاحقة الريال ويرسل إسبانيول إلى الدرجة الثانية

حقق برشلونة انتصارا صعبا في مباراة ديربي كتالونيا، وتغلب على جاره إسبانيول 1-صفر الأربعاء في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحسم بذلك هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية.

وجاء هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 56، وسجله النجم الأورغوياني لويس سواريز.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف غريمه ريال مدريد الذي يخوض مباراته في المرحلة مساء الجمعة أمام ديبورتيفو ألافيس.

في حين تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير ليتأكد هبوط الفريق، حيث يتأخر بفارق 11 نقطة خلف ألافيس صاحب المركز السابع عشر، وذلك مع تبقي ثلاث مباريات لإسبانيول في المسابقة.