بالفيديو.. سر مجازفة بيكيه في الذهاب بالدراجة إلى كامب نو قبل مواجهة إسبانيول

تبنى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، حملة تنظمها المدينة لِحثّ المواطنين على استخدام الدراجات الهوائية مرة أخرى للحفاظ على البيئة في عصر جائحة فيروس كورونا، عقب ذهابه بدراجته للملعب لخوض مباراة قمة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء.

وفاجأ بيكي -الذي ذهب إلى التدريب في أكثر من مناسبة بواسطة دراجة هوائية- الجماهير عندما كان يسير في طريق منحدر نحو مرآب السيارات السفلي في ملعب كامب نو على دراجة، مرتديا قبعة بيسبول وسروالا وقميصا.

حدث ذلك رغم أنها تعتبر مجازفة خاصة قبل مباراة مهمة لبرشلونة الذي حقق الفوز 1-صفر للاحتفاظ ببصيص أمل في مواصلة المنافسة على اللقب مع ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة واحدة وله مباراة متبقية غدا الجمعة مع ألافيس.

وعززت حكومة برشلونة المحلية التزامها بجعل المدينة آمنة لاستخدام الدراجات، في محاولة للحد من استخدام وسائل النقل العام بسبب جائحة كورونا، وتعهدت مؤخرا بإنشاء 21 كيلومترا إضافية لمسارات الدراجات.