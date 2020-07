بطاقتان حمراوان في 3 دقائق.. بيكيه يسخر من حكم ديربي "كتالونيا"

بطاقتان حمراوان خلال 3 دقائق شهدها ديربي "كتالونيا" بين برشلونة وإسبانيول أمس في الليغا، الذي انتهى بفوز البرسا بهدف نظيف، وكان المدافع جيرارد بيكيه في قلب إحدى حالتي الطرد.

فمدافع "إسبانيول" بول لوزانو ارتكب خطأ على بيكيه وطرده الحكم خوسيه لويز مونتيرو بعد الاستعانة بالفار، وكان مونتيرو طرد أيضا مهاجم البرسا الشاب أنسو فاتي قبلها بـ3 دقائق لارتكابه خطأ على أحد مدافعي إسبانيول.

وبعد طرد فاتي، قال بيكيه -الذي كان ينظر باتجاه الحكم مونترو- "أحسنت، أحسنت، حالة أخرى"، ولكن بعد الخطأ الذي ارتكب عليه، والذي يشبه خطأ زميله فاتي غيّر رأيه، وأكد أنها "بطاقة حمراء واضحة".

Pique sarcastically clapped on the ref’s face after Fati was sent off and all he got was a look even though you’re traditionally carded for this? pic.twitter.com/AcqQYJTXXv

