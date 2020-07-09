اتهم بمجاملة ريال مدريد.. الفيفا يتدخل لإيقاف مهازل الفار بقرار حاسم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس أنه تولى بشكل كامل مسؤولية التحكم في تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) على مستوى العالم.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن ماتياس غرافستروم، نائب الأمين العام للفيفا، أنه تم إبلاغ جميع الاتحادات الـ 211 الأعضاء بالاتحاد الدولي بهذا الأمر عبر خطاب تم إرساله بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي.

وسبق لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB)، مشرع قوانين كرة القدم، أن عمل عن كثب مع الفيفا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ تقنية فار في كافة المسابقات، حيث تم التعاون على عدة أصعدة، بينها الشؤون التكنولوجية والتدريب والتعليم.

وجاء في خطاب الفيفا، "نحن فخورون بأن إدخال تقنية فار حقق نجاحا عالميا، حيث اكتمل تنفيذ تقنية فار في أكثر من 100 مسابقة عالمية".

وأضاف الخطاب "بعد نجاح فترة الإطلاق، حيث عمل فيفا بالاشتراك مع إيفاب، نود أن نخطركم بأن مسؤولية جميع الأنشطة الخاصة بتقنية فار ستنتقل إلى الفيفا".

وتولى الفيفا مسؤولية الرد على أي أسئلة، أو تعليقات أو مقترحات تخص تقنية فار بدءا من أول يوليو/تموز الجاري.

وشهد الدوري الإسباني بعض ما وصفته التقارير الصحفية بالمهازل التحكيمية، وحملات الهجوم على تقنية الفار التي اتهمت بشكل مباشر بالتحيز لفريق ريال مدريد المتصدر على حساب وصيفه برشلونة.