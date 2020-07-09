استئناف دوري الأبطال.. الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد عودة الحياة لبطولاته

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس أن مباريات دوري أبطال آسيا ستستأنف في منطقتين؛ غرب القارة وشرقها، في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول القادمين، على أن يقام نهائي البطولة من مباراة واحدة مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وستستأنف مباريات البطولة الآسيوية الأولى للأندية أولا في غرب آسيا في 14 سبتمبر/أيلول القادم، على أن تستأنف مباريات شرق آسيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيتحدد في وقت لاحق مكان إقامة المباريات.

وستقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري، كما هو مقرر لها من دون تغيير، على أن تقام الأدوار التالية وبداية من الدور ثمن النهائي من مباراة واحدة، وبنظام خروج المغلوب.

وستلعب الفرق على مستوى كل منطقة حتى المباراة النهائية بين بطلي القسمين الشرقي والغربي، التي ستقام في الجزء الغربي في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

رسميًا | سيتم استئناف منافسات #دوري_أبطال_آسيا "منطقة الغرب" حتى نهاية الدور نصف النهائي في دولة واحدة خلال الفترة "14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر". ❍ دور المجموعات: 14 ـ 24 سبتمبر

❍ ثمن النهائي: 26 ـ 27 سبتمبر

❍ ربع النهائي: 30 سبتمبر

❍ نصف النهائي: 3 أكتوبر pic.twitter.com/X1a3nNYXfi — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) July 9, 2020

وستعود عجلة القسم الغربي للدوران بـ4 مباريات، تشارك فيها فرق من الإمارات وإيران والسعودية وأوزبكستان والعراق.

وستبدأ عودة مباريات القسم الشرقي بمواجهة بين بيرث غلوري الأسترالي وشنغهاي شينهوا الصيني.

وستعود أيضا مباريات كأس الاتحاد الآسيوي في موقعين بشرق القارة وغربها أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يقام الدور النهائي من مباراة واحدة أيضا في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي وندسور جون -في بيان- "رغم التحديات الحالية، فإنه يسعدني رؤية المزيد من التقدم المشجع المتمثل في عودة العديد من بطولات الدوري المحلية إلى النشاط في الملاعب، ويأتي إلى جانب هذا توقعات بإمكانية إتمام مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد خلال الأشهر المقبلة".

وتقررت أيضا إقامة بطولة آسيا تحت 19 عاما المؤجلة في أوزبكستان بين 14 و31 أكتوبر/تشرين الأول القادم، على أن تقام بطولة آسيا تحت 16 عاما في البحرين بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول القادمين.